ফুসফুস নষ্ট হয়ে আইসিইউতে ভর্তি? সত্য জানালেন আরশ খান

ছোট পর্দার আলোচিত অভিনেতা আরশ খান। গত অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দর্শকদের অনেক নাটক উপহার দিয়েছেন তিনি। অভিনয়ের জন্য প্রশংসাও লাভ করেছেন। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বেশ সরব এ অভিনেতা।
মাঝেমধ্যেই ফেসবুকে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে থাকেন। ক্যারিয়ারের বাইরে সমসাময়িক ব্যাপারে কথা বলে কখনো কখনো শিরোনামেও উঠে এসেছেন। এবার ব্যক্তিজীবনের এক বদঅভ্যাসের কথা ও ক্ষতিকর দিক তুল ধরে ব্যাপক আলোচনায় তিনি।
ধূমপান নিয়ে আরশের করা এক পোস্ট নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে।
আবার অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ ভাবছেন আরশ খান অসুস্থ। গুঞ্জন রটেছে অভিনেতাকে আইসিউতে ভর্তি করা হয়েছে! সব মিলিয়ে বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয় এক পোস্ট ঘিরে।
এবার এ বিষয় নিয়ে আরেক পোস্টে আরশ খানে জানিয়েছে যে, তিনি সুস্থ রয়েছেন।
এসব গুঞ্জন না ছড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন তিনি।
অভিনেতা লিখেছেন, ‘আমি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ। অনুজদের সতর্ক করতে দেওয়া পোস্টের কারণে যারা আমাকে ‘আইসিইউ’ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আহ্বান এমনটা না করার জন্য।’

তার কথায়, ‘আমার হৃদয়, কিডনি, লিভার, ফুসফুস যে অবস্থায় আছে তাতে জোরপূর্বক আমাকে পৃথিবী ছাড়া না করলে আমি যাচ্ছি না ইনশাআল্লাহ।’

সবশেষে আরশ লিখেছেন, ‘আগের নম্বরই আছে আমার।

