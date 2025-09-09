রিসোর্টে আত্মগোপনে থাকার পর গ্রেপ্তার সাবেক সচিব শফিকুল

সাবেক সচিব ভুঁইয়া মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় অবস্থিত তার মালিকানাধীন রিসোর্ট ‘আনন্দলোক ইকো রিসোর্ট’ থেকে তাকে আটক করা হয়।
ডিবি সূত্রে জানা গেছে, মামলার পর থেকেই তিনি ওই রিসোর্টে আত্মগোপনে ছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির যুগ্ম-কমিশনার (ডিবি-দক্ষিণ) মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম। তিনি জানান, শফিকুল ইসলামকে ঢাকায় এনে শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজই (মঙ্গলবার) তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ জানিয়েছে, শফিকুল ইসলামের সঙ্গে আরও সাতজন নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীকেও গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, গত ২৮ আগস্ট সকাল ১০টায় রাজধানীর রিপোর্টার্স ইউনিটির অডিটরিয়ামে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী বক্তব্য রাখেন। এ সময় উপস্থিত কয়েকজন আওয়ামী লীগবিরোধী স্লোগান দেন।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই সভায় ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংগঠনটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করার ঘোষণা দেয় এবং দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ‘জাতির অর্জনকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার’ প্রস্তুতির কথা জানায়।

ঘটনাস্থল থেকে কয়েকজনকে হেফাজতে নেয় পুলিশ। পরদিন (২৯ আগস্ট) শাহবাগ থানার এসআই আমিরুল ইসলাম বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

