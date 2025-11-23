বড় ভূমিকম্প মোকাবিলায় কী পরিস্থিতি হবে, বলা যায় না : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দেশে বড় আকারে ভূমিকম্প হলে তা মোকাবিলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
রবিবার সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা কমিটির বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
বিল্ডিং কোড মেনে ভবন তৈরি করার পরামর্শ দিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, একের পর এক ভূমিকম্প হচ্ছে। ছোটখাটো ভূমিকম্পে উদ্ধার অভিযানে ফায়ার সার্ভিস প্রস্তুত। কিন্তু বড় ভূমিকম্প মোকাবিলায় কী পরিস্থিতি হবে, তা বলা যায় না।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। নির্বাচন সামনে রেখে পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার কোনো শঙ্কা নেই।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, নির্বাচনের আগে ব্যক্তিগত অস্ত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। ২০০৯ সালের পর দেওয়া অস্ত্রের লাইসেন্স বর্তমান সরকার নবায়ন করেনি।