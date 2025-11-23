ফের আলোচনায় বিতর্কিত মডেল মেঘনা আলম

আবারও আলোচনার কেন্দ্রে বিতর্কিত মডেল মেঘনা আলম। সম্প্রতি এই মডেলকন্যার ৪৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, মেঘনা একজন ব্যক্তির সঙ্গে রয়েছেন, যেখান থেকে কানে ভেসে আসছে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য।

এদিকে, সেই ভিডিওতে মেঘনা আলমের সঙ্গে যাকে দেখা যায় তিনি এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সামাদ মৃধা। অভিযোগ উঠেছে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন মেঘনা। তার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কিছু ছবি সংগ্রহ করে মেঘনা তাকে ব্ল্যাক মেইল করা হয়েছে বলে অভিযোগ সামাদের।

অভিযোগ রয়েছে, মেঘনার মূল টার্গেট বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা। হাইপ্রোফাইল এসব লোকের সঙ্গে কৌশলে সখ্য গড়ে ঘনিষ্ঠ হতেন, আর সেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি গোপনে ভিডিও করে রাখতেন। পরে ব্ল্যাকমেইল করে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করতেন মেঘনা আলম ও তার সহযোগীরা।

