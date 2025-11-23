ক্যাম্ফারের ক্যাম্পিংয়ে ‘বিরক্ত’ বাংলাদেশ, ২৬৩ রান নিয়ে লাঞ্চে আয়ারল্যান্ড

প্রথম সেশনে অতিরিক্ত ২০ মিনিট যোগ হলেও আয়ারল্যান্ডকে অলআউট করতে পারল না বাংলাদেশ। নির্ধারিত সময়ের বদলে দুপুর ১১টা ৩০ মিনিটে নয়, ১১টা ৫০ মিনিটে লাঞ্চে যায় দুই দল। বাড়তি সময় নিয়ে এই সেশনে মোট ৩৯ ওভার বল করেছে স্বাগতিকরা, কিন্তু কার্টিস ক্যাম্ফারের দৃঢ়তায় ৮ উইকেটে ২৬৩ রান তোলে সফরকারীরা।
ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া অলরাউন্ডার কার্টিস ক্যাম্ফারের সঙ্গে পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করেন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন।
তাইজুলের বলে ম্যাকব্রাইন (২১) ফিরলে ১০৫ বলে থামে তাদের ২৬ রানের জুটি। এরপর জর্ডান নেইলের সঙ্গে আবারও ৮৫ বলে ৪৮ রানের জুটি গড়েন ক্যাম্ফার। নেইলকে (৩০) ফেরানোর মাধ্যমে লাঞ্চের আগেই আইরিশদের গুটিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেন টাইগার বোলার মেহেদী হাসান মিরাজ।
তবে ক্যাম্ফারের ক্যাম্পিং যেনো থামানোই যাচ্ছে না! এবার জুটি গড়েছেন গ্যাভিন হোয়ের সঙ্গে।
লাঞ্চের আগ পর্যন্ত এই জুটি খেলেছে ৬৯ বল, সংগ্রহ করেছে ২৬ রান। ক্যাম্ফার ২০৩ বল খেলে অপরাজিত আছেন ৬৩ রানে।
বাংলাদেশের দেওয়া লক্ষ্যের এখনো ২৪৬ রান দূরে রয়েছে আয়ারল্যান্ড। দিনের দ্বিতীয় সেশনে দ্রুত উইকেট তুলে নেওয়ার লক্ষ্যেই নামবে টাইগাররা।