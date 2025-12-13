ওসমান হাদির সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক : চিকিৎসক

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের পক্ষ থেকে আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে তার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সর্বশেষ অবস্থা জানানো হয়।
এভারকেয়ার হাসপাতালের আইসিইউ অ্যান্ড এইচডিইউ বিভাগের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও কো-অর্ডিনেটর ডা. মো. জাফর ইকবাল এক বিবৃতির মাধ্যমে এ তথ্য জানান।
পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, হাদির চিকিৎসায় বিভিন্ন বিভাগের ১৩ জন চিকিৎসকের সমন্বয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
মেডিক্যাল বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, শুক্রবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওসমান হাদির অপারেশনের পরে এভারকেয়ার হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে তাকে স্থানান্তর করা হয় অপারেশন-পরবর্তী চিকিৎসার জন্য।
চিকিৎসকরা দেখতে পেয়েছেন, তার ব্রেইন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাদির ফুসফুসে ইনজুরি আছে এবং তার ভেন্টিলেটর সাপোর্ট চালিয়ে যেতে হবে।
তার কিডনির কার্যক্ষমতা ফেরত এসেছে।
এ ছাড়া মেডিক্যাল বোর্ড জানিয়েছে, বর্তমানে তার সার্বিক পরিস্থিতি ‘অত্যন্ত আশঙ্কাজনক’।