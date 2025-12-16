বড়লেখায় নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মৌলভীবাজারের বড়লেখায় মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে সূর্যোদয়ের সাথে-সাথে উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার গালিব চৌধুরী।
এরপর বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, বেসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত, বড়লেখা প্রেস ক্লাব, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারবর্গের সংবর্ধনা প্রদান, শিশুদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠান সহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।
উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সকাল ৯টায় পাখারিয়া-ছোটলিখা সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। কুচকাওয়াজে পুলিশ, আনসার, ফায়ার সার্ভিস, স্কাউটসহ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার গালিব চৌধুরী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানান।
এসময় পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা নাদিয়া, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মনিরুজ্জামান খান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা লুৎফুল কবির, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাশেদ উন নবী, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আওলাদ হোসেন সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।