নির্বাচন নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র হলে যুবসমাজ আবার গর্জে উঠবে: হেলাল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বরিশাল-৫ (সদর) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসাইন হেলাল বলেছেন-নির্বাচন নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র হলে অতীতের ন্যায় এদেশের যুবসমাজ আবার গর্জে উঠবে।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরিশাল মহানগরীর যুব বিভাগের আয়োজনে বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি পূর্বে নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেছেন-এই উপমহাদেশে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব, ১৯৪৭ সালের বৃটিশদের থেকে মুক্তি ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুবকরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে সময়ে ফ্যাসিবাদ হটানো, কোটাবিরোধী আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনে এদেশের যুব সমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল।
১৯৭১ সালে এদেশের যুবসমাজ জীবন বাজি রেখে মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু তাদের সে আশা পুরন হয়নি। এরপরও যুবকদের বারবার রাস্তায় নামতে হয়েছে দাবি আদায়ের জন্য। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবে এদেশের যুবসমাজ গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। জুলাই বিপ্লবকে সফল করার জন্য যুবসমাজ ভোট পাহারার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দেশের নির্বাচন ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ইস্যুতে কোন ষড়যন্ত্র হলে দেশের যুবসমাজ আবার গর্জে উঠবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও বরিশাল মহানগর জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বলেছে-বাংলাদেশর জনগণ চেয়েছিল বাংলাদেশ একটু সুখী সমৃদ্ধ দেশ হবে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম বার বার বাংলাদেশকে একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম করা হয়েছে। ২৪ এর জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে একটি ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়েছি। এখন অনেকেই নতুন মোড়কে আবার ইসি বাত কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। আমরা হুঁশিয়ার করে বলতে চাই, বাংলাদেশে আর কোনদিন ফ্যাসিবাদ কায়েম হতে দেয়া হবে না। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে এদেশের জনগণ শরিফ ওসমান হাদীর মতো হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ষড়যন্ত্রকারীরা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক, আমাদের অহংকার শরিফ উসমান হাদীর উপর ন্যাক্কারজনক হামলা চালিয়েছে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই, সরকারের প্রতি আমাদের আহবান অনতিবিলম্বে এই দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।
বরিশাল মহানগর জামায়াতের যুব বিভাগ সভাপতি জাফর ইকবালের সভাপতিত্বে ও সৈয়দ মোহাব্বত উল্লাহ মাহেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মাহমুদ হোসাইন দুলাল, সেক্রেটারি মাওলানা মতিউর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মাস্টার মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ আতিকুল্লাহ, তারিকুল ইসলাম, মহানগর কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা হাবিবুর রহমান, শামীম কবির, মাহফুজুর রহমান আমিন, মাওলানা শফিউল্লাহ তালুকদার, কাউনিয়া থানা শাখার আমির মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন হাওলাদার, ব্যাংকার বিভাগের সভাপতি মুজিবুর রহমান, আইনজীবী বিভাগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবুল খায়ের শহীদ প্রমুখ।
শেষে বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি বের করে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে এসে শেষ হয়।