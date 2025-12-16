গাজীপুরের শ্রীপুরে ৫৪তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শ্রীপুর উপজেলা শাখার আয়োজনে বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় শ্রীপুর পৌরসভার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের আনসার রোড এলাকা থেকে বিজয় র্যালিটি বের হয়। র্যালিটি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে মাওনা উড়াল সেতুর নিচে এসে শেষ হয়। এর আগে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আনসার রোড এলাকায় সমবেত হন। এ সময় বিজয় র্যালীটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়।
র্যালি ও আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সুরা সদস্য, গাজীপুর জেলা আমির এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-৩ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম।
দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, শ্রীপুর উপজেলা আমির মাওলানা নুরুল ইসলাম।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, গাজীপুর জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান, গাজীপুর সদর উপজেলা আমির আলা উদ্দিন, শ্রীপুর উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা জাহাঙ্গীর কবির, সেক্রেটারি ডা. জসীম উদ্দিন, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ, শ্রীপুর পৌরসভার আমির আনিসুজ্জামান, সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ আবুল হোসাইন প্রমুখ।
এছাড়াও উপজেলা ও পৌর জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন ও জাতীয় পতাকা হাতে অংশগ্রহণ করেন।
র্যালি শেষে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করা হয়।