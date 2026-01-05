নারায়ণগঞ্জে ভোটারদের নিয়ে সচেতনতা সভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ভোটারদের গণভোট সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে তিনটি উঠান সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সোমবার (৫ জানুয়ারি) দিনব্যাপী জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে জেলা তথ্য অফিসার মো. কামরুজ্জামান ও উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তাছলিমা আক্তারের তত্ত্বাবধানে এসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ফতেপুর ইউনিয়নের ১০০ নম্বর বগাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, বিশনন্দী ইউনিয়নের মানিকপুর বাজার এবং বিশনন্দী ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন হাজী খোকন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পৃথক তিনটি উঠান সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানগুলোতে গণভোটের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও ভোটারদের দায়িত্ব নিয়ে বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুর রহমান এবং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা রিয়াজ আহমেদ। এ ছাড়া গণভোট বিষয়ে তৈরি তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ ভোটারদের সহজভাবে বিষয়টি তুলে ধরা হয়।
সভায় অংশ নেওয়া ভোটাররা গণভোট সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন এবং কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। গণভোট সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম আগামীতেও চলবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

