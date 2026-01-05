ভেনেজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রেরই: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রেরই—বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তিনি বলেছেন, এটা এমন এক পরিস্থিতি যা এত ‘সহজ নয়’।
সোমবার স্টারমার সাংবাদিকদের বলেন, “ভেনেজুয়েলায় আমাদের প্রয়োজন শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক রূপান্তর। এই সপ্তাহান্তের আগেও এটাই ছিল আমাদের অবস্থান, এখনও সেটাই রয়েছে।”
তিনি আরও বলেন, “আন্তর্জাতিক আইনই সেই কাঠামো—ভিত্তি বা মানদণ্ড—যার আলোকে আমরা অন্য সব সরকারের কর্মকাণ্ড বিচার করি। আর যুক্তরাষ্ট্র যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়াটা অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব। এটি সহজ নয়। বিষয়টি জটিল এবং আজও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে।”
উল্লেখ্য, লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বাহিনীর হামলা ও ফিল্মি স্টাইলে অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে আসে মার্কিন বাহিনী। বর্তমানে তাদেরকে নিউ ইয়র্কের একটি কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। সোমবার তাদেরকে আদালতে তোলা হয়েছে। সূত্র: আল-জাজিরা