সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

মান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি

বিভাগের নাম: বিজি অপারেশনস

পদের নাম: অফিসার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর

অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

