মেসির বার্সেলোনায় ফেরা নিয়ে যা বললেন লাপোর্তা

বার্সেলোনার প্রেসিডেন্ট হোয়ান লাপোর্তা বলেছেন, আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসির ক্লাবে ফেরা ‘বাস্তবসম্মত নয়।’ সম্প্রতি মেসি সংস্কারকৃত ক্যাম্প ন্যু পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে তার ২১ বছরের খেলার স্মৃতি রয়েছে।
৩৮ বছর বয়সী মেসি ১৩ বছর বয়সে বার্সেলোনার যুব একাডেমিতে যোগ দেন এবং ক্লাবের সর্বকালের শীর্ষ গোলদাতা হিসেবে ৭৭৮ ম্যাচে ৬৭২ গোল করেছেন। ২০২১ সালে আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি বার্সেলোনা ছাড়েন এবং বর্তমানে ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন।
তবে লাপোর্তা কাতালুনিয়া রেডিওকে বলেছেন, মেসির ক্লাবে ফেরা নিয়ে অনুমান করা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, ‘মেসি এবং ক্লাবের সব স্টাফ ও সদস্যদের প্রতি সম্মানের কারণে, এমন কিছু নিয়ে অনুমান করা ঠিক নয় যা বাস্তবসম্মত নয়।’
মেসির বার্সেলোনায় ক্যারিয়ারে তিনি ১০টি লা লিগা শিরোপা, ৪টি চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি এবং ৩টি ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছেন।
তিনি আরো যোগ করেছেন, ‘তিনি এখন ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন। তাকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়া হয় এবং তিনি সর্বদা স্বাগত পাবেন। বিশ্বের সেরা ট্রিবিউট দেওয়া ন্যায়সঙ্গত, এবং এটি দারুণ হবে যদি তা এখানে ১০৫,০০০ দর্শকের সামনে দেওয়া হয়।