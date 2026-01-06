বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে নিউইয়র্কে বিএনপির শোক সমাবেশ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনায় সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির উদ্যোগে এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডে একটি পার্টি হলে এ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা গিয়াসউদ্দিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল লতিফ
সম্রাট তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন তথা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে বেগম জিয়ার সঙ্গে নানা কর্মকাণ্ড-দিকনির্দেশনার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা একজন সত্যিকারের নেতা হারিয়েছেন। এ ক্ষতি কখনো পূরণ হওয়ার নয়।

দোয়া মোনাজাতের পর অনুষ্ঠিত এই স্মরণ সমাবেশের প্রধান বক্তা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক এবং মূলধারার রাজনীতিক আকতার হোসেন বাদল বলেন, নব্বইয়ের আন্দোলনে স্বৈরাচার এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া নিউইয়র্ক সফরকালে আমি অনুরোধ করেছিলাম সোনালি এক্সচেঞ্জ স্থাপনের জন্যে। ম্যাডাম সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ১৯৯৪ সালে
আমাদের সেই দাবি পূরণ হয়। শুধু তাই নয়, প্রবাসীদের প্রত্যাশার পরিপূরক হিসেবে ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের ফ্লাইটও চালু হয়েছিল আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রথম আমলেই।
অর্থাৎ আপসহীন নেত্রী বেগম জিয়া প্রবাসীদের ব্যাপারেও সদয় ছিলেন।

শোক ও স্মরণ সমাবেশের সূচনা ঘটে বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। ফিরোজ আহমদের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা মঞ্জুর চৌধুরী, কাজী আজম, মাহফুজুল মাওলা নান্ন, বাসিত রহমান, এম এ খালেক, যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা এম এ বাতিন, মুক্তিযোদ্ধা দলের সেক্রেটারি গোলাম হোসেন, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের মেম্বার ও বিএনপি নেতা শাহজাহান শেখ, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের সভাপতি মাজহারুল ইসলাম জনি, মহিলা দলের নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন প্রমুখ।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মঈনউদ্দিন নাসের, খন্দকার ফরহাদ ও ড. শওকত আলী প্রমুখ।

