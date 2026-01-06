রাষ্ট্রযন্ত্র ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জুলাইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে: হাসনাত

জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলো অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ। সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাইভে এসে তিনি দাবি করেন যে, রাষ্ট্রযন্ত্র জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধাদের প্রতি বর্তমানে বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করছে।
শরীফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ছাত্র আন্দোলনের নেতা মাহদী ও তাহরিমা সুরভীর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জুলাইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।। এনসিপি মনোনীত এই সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বর্তমান পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিপ্লবীদের কণ্ঠরোধ করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।
হাসনাত আব্দুল্লাহ তার বক্তব্যে শরীফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি না থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডে এই হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কোনো সদিচ্ছা ফুটে উঠছে না। হাদির ঘটনার পর পর ঘটা অন্যান্য অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রযন্ত্র বিপ্লবীদের কোণঠাসা করতে চায়। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার মতে, নির্বাচন কমিশনের আচরণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং তারা আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না করে ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করছে, যা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বড় বাধা।