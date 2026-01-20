বগুড়ায় তিন প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়ার তিনটি আসন থেকে তিনজন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশেনের (ইসি) তফসিল অনুযায়ী প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নিজের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন তারা।
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া তিন প্রার্থীরা হলেন- বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাদী আলম লিপি, বগুড়া-৩ ( দুপচাঁচিয়া ও আদমদীঘি) আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের তৌহিদুল ইসলাম এবং বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনের লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি( এলডিপি) কামরুল হাসান মো. শাহেদ ফেরদৌস।
মনোনয়ন প্রত্যাহারের ব্যাপারে শাহাজাদী আলম লিপি বলেন,ব্যক্তিগত কারণে এবার ভোটের মাঠে থাকতে পারছি না। চারিদিকে মানুষ ইচ্ছা করে আমাদের বিপদে ফেলছে। তাই ভোটের মাঠ থেকে নিজের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছি।
তবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের কারণ জানতে অপর দুই প্রার্থীর সাথে যোগাযোগ করা হলেও তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে আগামী ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের মধ্যদিয়ে ২২ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে।