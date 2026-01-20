রাজশাহীকে হারিয়ে বিপিএলের ফাইনালে চট্টগ্রাম

By / / 1 minute of reading

বিপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে উঠল চট্টগ্রাম রয়্যালস। ১৩৩ রানের জবাবে খেলতে নেমে ৩ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম।

মঙ্গলবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান করে রাজশাহী। দলের হয়ে ওপেনার তানজিদ তামিম ৩৭ বলে ৪১ রান করেন। শাহিবজাদা ফারহান ১৯ বলে ২১ রানের ইনিংস খেলেন।

ভালো শুরুর পরও রাজশাহী পরে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে। ৮৬ রানে ৬ উইকেট হারায় তারা। শেষদিকে পেসার আব্দুল গাফ্ফার সাকলাইনের ১৫ বলে ৩২ রানের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে লড়াই করার পুঁজি পায় রাজশাহী।

রান তাড়া করতে নেমে বড় জুটি উপহার দেয় চট্টগ্রামের দুই ওপেনার। উদ্বোধনী জুটিতে আসে ৬৪ রান। ৩৮ বলে ৩০ রান করে আউট হন নাঈম শেখ। আর পরের উইকেটে নেমে ১৪ বলে ২০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন হাসান নেওয়াজ। আর ৮ বলে ১১ রান আসে আসিফ আলির ব্যাট থেকে।

এদিকে ১৯তম ওভার পর্যন্ত খেলে যান ওপেনার মির্জা বেগ। ৪৭ বলে ৪৫ রান করেন তিনি। এরপর আমির জামালকে সঙ্গে নিয়ে জয় নিশ্চিত করেন মাহেদী হাসান। মাত্র ৯ বলে ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। আর দুই বলে ২ রানে অপরাজিত থাকেন জামাল।

