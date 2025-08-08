কলকাতায় অফিস খুলে কার্যক্রম চালাচ্ছেন হাসিনা: রিজভী

By / / 1 minute of reading

জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়ে দেশটির পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় অফিস খুলে কার্যক্রম চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

রিজভী বলেন, কলকাতায় অফিস খুলে বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রম চালাচ্ছেন শেখ হাসিনা। দেশে জায়গা হয়নি বলে কলকাতায় আওয়ামী অফিস খুলে কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে তাকে।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বিরোধী দল মানেই জঙ্গি এমন পরিবেশ তৈরি করেছিল আওয়ামী সরকার। কিন্তু বেগম জিয়া পালাননি, পালাতে হয়েছে শেখ হাসিনাকে।

এ সময় পলাতক শেখ হাসিনাকে ভারত কেন পুশ ব্যাক করছে না– এমন প্রশ্নও রাখেন বিএনপির সিনিয়র এ নেতা।

Must Read

Menu
Scroll to Top