ফটিকছড়িতে গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর থেকে মো. মনছুর বৈদ্য (৫২) নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে পৌরসভার উত্তর রাঙ্গামাটিয়া আদর্শ গ্রাম এলাকায় ঘরের ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মো. মনছুর হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের বেটুয়ারখীল এলাকার মৃত শফিউল আলমের ছেলে।
নিহতের মা জাহানার বেগম বলেন, আমার ছেলে বৈদ্যের কাজ করতো। আমাদের পরিবারের ৪ জন আশ্রয়ণ প্রকল্পে থাকি। মনছুর বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকতো। এখানে (আশ্রয়ণ প্রকল্পে) মাঝেমধ্যে রোগী আসলে আসতো। গত সোমবার তার কাছে মোটরসাইকেল নিয়ে রাত ১০টার দিকে কিছু রোগী এসেছিল। তার পরের দিন থেকে তাকে আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সে যে ঘরে থাকতো সেখানে দুটি তালা দেওয়া ছিল। পরে আজ তালা ভেঙে দেখি তার মরদেহ।
মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহম্মদ বলেন, খবর পেয়ে উত্তর রাঙ্গামাটিয়া আদর্শ গ্রাম এলাকার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর থেকে মনছুর বৈদ্য নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।