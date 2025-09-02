পল্টনে জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে জখম, বিএনপির নিন্দা

By / / 1 minute of reading

রাজধানীর পল্টনে রাজনৈতিক বৈঠক শেষে বের হওয়ার পর জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের শীর্ষ সংগঠন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমান সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পল্টনে গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয় থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে।

জাগপার সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রিয়াজ জানিয়েছেন, গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত কাকরাইলের ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে চিকিৎসকরা তাকে নিবিড় পরিচর্যায় রেখেছেন।

এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা এক গভীর চক্রান্ত। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশেই এটি ঘটানো হয়ে থাকতে পারে।

তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে তাদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের ঐক্যই গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে পারে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

এদিকে, এদিন রাত ১২টার দিকে বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে গিয়ে খন্দকার লুৎফর রহমানের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করেন।

Must Read

Menu
Scroll to Top