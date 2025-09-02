বগুড়ায় তালাকপ্রাপ্ত নারীকে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে হত্যা

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলায় শাহিনুর বেগম (৪৭) নামে এক তালাকপ্রাপ্ত নারীকে হাত-পা বেঁধে ও মুখে কাপড় গুঁজে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল (২ সেপ্টেম্বর) উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের গোয়ালবাতান গ্রামে নিজ বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত শাহিনুর বেগমকে স্বামী আমিরুল ইসলাম ভেলু তালাক দিয়েছিলেন। তার একমাত্র ছেলে সৌদি আরবে চাকরি করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি একাই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। সোমবার রাত ৮টার দিকে প্রতিবেশিরা তার শয়নকক্ষে হাত-পা বাঁধা ও মুখে গামছা গুঁজে রাখা অবস্থায় লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে সারিয়াকান্দি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে থানার ওসি জামিরুল ইসলাম জানান, নারীটিকে কখন হত্যা করা হয়েছে- তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

