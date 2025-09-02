আনুকূল্য নয়, ইসলামি মূল্যবোধকে ধারণ করে রাজনীতি করি

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনার উদ্যোগ নেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবের বিষয়ে ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে মতভিন্নতার কারণে আটকে আছে সেটা। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় বিএনপির পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সেলিম জাহিদ ও রিয়াদুল করিম।