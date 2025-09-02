ভুল মেইলে ক্লিক করলেই ফেসবুক গায়েব

প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে বাড়ছে অভিনব প্রতারণা। আপনি বুঝে ওঠার আগেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক্সেস। তাই প্রতারকের হাত থেকে বাঁচতে সচেতনতার বিকল্প নেই।
সম্প্রতি বেড়েছে তেমনই এক প্রতারণা—‘স্পুফিং’। যেখানে অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
ফেসবুকের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেনতো পড়লেন বিপদে। পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ার অপশনে ক্লিক করতেই ফেসবুক জানাল আপনাকে একটি ই–মেইল করা হয়েছে। কিন্তু ই–মেইল খুলতেই দেখলেন দুটি বার্তা এসেছে। সাতপাঁচ না ভেবে শেষ ই–মেইলটাতেই ঢুকলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলেন, আইডিটি আর আপনার হাতে নেই।
কিন্তু আপনার ভুলটা কোথায় হয়েছিল? ভুল হয়েছিল সেই ই–মেইলটা দেখতে। যে ই–মেইলে আপনি ঢুকেছিলেন, সেটা ফেসবুক থেকে পাঠানো মনে হলেও আদতে তা ছিল না। ছিল ‘ফেইলবুক’ (Failbook) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের। দেখতে হুবহু ‘ফেসবুক’ মনে হওয়ায় সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন আপনার মতো অনেকেই।
একই রকম দেখতে ই–মেলকেই ধরা হয় ‘স্পুফিং’য়ের টোপ হিসেবে। যখন কেউ অন্য কারও পরিচয় ধারণ করে সাইবার আক্রমণ চালায়, তখন সেটাকে বলে ‘স্পুফিং’।
ওপরের উদাহরণের মতো করেই জাল ই–মেইল কাজ করে। দেখে মনে হতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য কিংবা বার্তা এসেছে। কিন্তু সেখান থেকে লগ–ইন করতে গেলে বা সমস্যার সমাধান করতে গেলে আপনাকে নিয়ে যাবে একই রকম দেখতে এক ওয়েবসাইটে। যেখানে আপনি আপনার লগ–ইন তথ্য দিলে তা সরাসরি প্রতারকদের হাতে চলে যাবে।