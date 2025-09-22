রাজধানীর উত্তরায় বিএনপি’র খাল পরিষ্কার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর উত্তরায় খাল পরিষ্কার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উত্তরার ১৫ নম্বর সেক্টর, এভিনিউ-এ ওয়ানের ৫ নং ব্রিজের পাশে গতকাল খাল পরিষ্কার কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি’র আহ্বায়ক আমিনুল হক ও সদস্য সচিব মোস্তফা জামান।
বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পরিকল্পনা এবং মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উদ্বোধনে ঘোষিত এ মাসব্যাপী কর্মসূচি ইতোমধ্যেই সারাদেশে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
গতকাল উত্তরায় এ খাল পরিষ্কার কার্যক্রমে নিজ হাতে কাজের নেতৃত্ব দেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন।
তিনি বলেন, ‘আমরা প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করার পর বিএনপি’র নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে থাকি। আমাদের মূল লক্ষ্য- দেশের কল্যাণে সবাইকে একসাথে কাজের অনুপ্রেরণা দেওয়া।’
তিনি আরো বলেন, ‘আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, মানুষের সহযোগিতায় আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে এই দুই লেক সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।’
পাশাপাশি দুই পারের নার্সারি ও অবৈধ স্থাপনাগুলো দ্রুত উচ্ছেদ করা প্রয়োজন বলে জানান তিনি।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরা পশ্চিম থানা বিএনপি, ১ ও ৫১ নং ওয়ার্ড বিএনপি এবং ঢাকা-১৮ আসনের বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় জনসাধারণ।
বিএনপি’র মিডিয়া সেলের ফেইসবুক পেইজে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
সূত্র- বাসস।