ফিলিস্তিন স্বীকৃতিকে ‘লোক দেখানো’ বলেছে যুক্তরাষ্ট্র

ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডাসহ যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্রের ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াকে রোববার ‘লোক দেখানো’ বলে অভিহিত করেছে দেশটি।
ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেন, আমরা এখন গঠনমূলক কূটনীতিতে আন্তরিকভাবে মনোযোগ দিচ্ছি, ‘লোক দেখানোর জন্য’ কিছু করছি না।
তিনি আরো বলেন, ‘আমাদের অগ্রাধিকারগুলো স্পষ্ট: জিম্মিদের মুক্তি, ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং সমগ্র অঞ্চলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি, যা কেবল হামাস মুক্ত পরিবেশেই সম্ভব।’