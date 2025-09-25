চাঁদা না পেয়ে ভাঙচুর চালানো যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

ফরিদপুরে চাঁদা না পেয়ে ১৬টি মাহেন্দ্র ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী যুবদলের সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে সকালে শহরের ওয়্যারলেস পাড়া থেকে লিমনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দলীয় নীতি ও আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মাসুদুর রহমান লিমনকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতাদের কোনো ধরনের অপকর্মের দায়ভার দল নেবে না। যুবদলের সব স্তরের নেতাকর্মীদের তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
ফরিদপুর জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন বলেন, লিমনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।