অঘোষিত সেমিতে মুখোমুখি বাংলাদেশ-পাকিস্তান

অঘোষিত সেমিতে ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ কে, নিশ্চিত হবে রাতে

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারতের পর শ্রীলংকার কাছেও হারলে বিদায় একরকম নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের। মঙ্গলবার বাঁচা-মরার লড়াইয়ে লংকানদের পাঁচ উইকেটে হারানোর পর পাকিস্তান এখন শিরোপার স্বপ্ন দেখছে। এক জয়েই যেন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটছে সালমান আগার দল।

শ্রীলংকার বিপক্ষে জয়ের নায়ক অলরাউন্ডার হুসেইন তালাত বলেছেন, শিরোপা উঁচিয়ে ধরতে প্রয়োজন আর মাত্র দুটি জয়! পেসার শাহিন আফ্রিদি আরেক কাঠি সরেস। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি!

তালাত, শাহিনরা যখন এসব কথা বলেছেন, তখনো ফাইনাল নিশ্চিত হয়নি কোনো দলের। বুধবার রাতে দুবাইয়ে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ও ভারত। ৪১ রানের জয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ফাইনাল নিশ্চিত ভারতের। ফলে আজকের বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটি কার্যত হয়ে উঠেছে সেমিফাইনাল।

ভারতের বিপক্ষে হারলেও ফাইনালের দৌড়ে ভালোভাবে টিকে আছে বাংলাদেশ। কিন্তু পাকিস্তানের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের ব্যাপারে তারা শতভাগ নিশ্চিত। এশিয়া কাপের আগে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের কাছে হারের কথা সম্ভবত ভুলে গেছেন শাহিনরা!

