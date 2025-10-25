দ্রুতই দেশে ফিরবেন তারেক রহমান, অংশ নেবেন নির্বাচনে

শুক্রবার বিকেলে গুলশানে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, খুব শিগগির নির্ধারিত তারিখটি জানতে পারবেন । আশা করি , নভেম্বরের মধ্যেই তিনি ফিরবেন। এমন প্রত্যাশা রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর লন্ডনে অবস্থানরত এই নেতা দেশে ফিরলে বিএনপির রাজনীতি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও বিরোধী জোটের কৌশল—সবকিছুই নতুন মাত্রা পেতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
দেশে ফেরার তারিখ ‘খুব শিগগির’
এটি প্রথমবারের মতো বিএনপির কোনো শীর্ষ নেতা সরাসরি নভেম্বর মাসের নাম উল্লেখ করে তারেক রহমানের ফেরার ইঙ্গিত দিলেন। এর আগে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ অন্য নেতারা শুধু ‘শিগগিরই ফিরবেন’ এমন সাধারণ মন্তব্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, সালাহউদ্দিন আহমদের এই মন্তব্য শুধু তথ্য নয়—এটি দলের ভেতরে আত্মবিশ্বাস ও প্রস্তুতির ইঙ্গিতও বহন করে।
নির্বাচনী সমীকরণে তারেক রহমান
তারেক রহমান দেশে ফিরলে তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন, এমনটিও ইঙ্গিত দিয়েছেন সালাহউদ্দিন আহমদ। তাঁর ভাষায়, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অবশ্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। আসন পরে নির্ধারিত হবে। বাংলাদেশের যেকোনো আসন থেকেই তিনি নির্বাচন করতে পারেন।
দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নেবেন কি না—এই প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজের শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা তো চাই তিনি নির্বাচনে অংশ নিন।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মা ও ছেলে উভয়ের অংশগ্রহণ হলে বিএনপির নির্বাচনী তৎপরতা একেবারে নতুন গতি পাবে।