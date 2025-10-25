শেখ হাসিনার সঙ্গে বর্তমান শাসনব্যবস্থার খুব বেশি পার্থক্য নেই: রুমিন ফারহানা

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে গত এক বছর দুই মাসের শাসনব্যবস্থার খুব একটা বেশি পার্থক্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা।
সম্প্রতি ডয়চে ভেলেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন।
রুমিন ফারহানা বলেন, আমরা ১৪ বছরে বা ১৫ বছরে দেখেছিলাম শেখ হাসিনার একেবারে যিনি পিয়নের চাকরি করেছেন, তিনিও চারশো কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।
তিনি বলেন, এই সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের, যারা মন্ত্রী পদমর্যাদায় আছেন তাদের এপিএসের দুর্নীতির কথা যখন আমরা শুনি, তাদের বিভিন্ন তথ্য যখন গণমাধ্যমে আসে এবং তাদের ব্যাপারে যখন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, তখন শেখ হাসিনার আমলের কথাই মনে হয়। কারণ সেই পিয়নকে উনি গণভবন থেকে বের করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো লিগাল স্টেপ উনি নেন নাই। এই সরকারেরও কারো বিরুদ্ধে যত অভিযোগই আসুক না কেন, কোনো রকম কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নাই।
তিনি আরও বলেন, উপদেষ্টা হিসেবে যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন তাদের প্রত্যেকের সম্পদের হিসাব দেওয়ার কথা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শুরুতেই বলেছিলেন। আমাদের চোখে কিন্তু এখনো কোনো উপদেষ্টাদের তথ্য আমার চোখে অন্তত পড়ে নাই। একজন দুজন হয়তো বা দিয়েছেন, সেটা পুরো ক্যাবিনেটকে রিপ্রেজেন্ট করে না।