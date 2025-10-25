জামায়াতকে ভোট দেওয়া জায়েজ নেই মনির কাসেমী

জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়া জায়েজ নেই বলে মন্তব্য করেছেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বিকালে কাসেমী পরিষদের উদ্যোগে ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের লামাপাড়া এলাকায় এক মতবিনিময় সভায় এমন মন্তব্য করেন তিনি।

মনির হোসাইন কাসেমী বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেক ইসলামী দলের প্রার্থী জান্নাতের টিকিট দেয়, কেউ কেউ আবার রোজা ও পূজা এক করে ফেলে। কেউ কেউ মন্দিরে গিয়ে গীতা পাঠ করে।

জামায়াতের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, পাল্লা ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক হলেও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নিচে বাটখারা রেখে ১ কেজির জায়গায় ৮০০ গ্রাম ফল দেয়। আমরা পাল্লাকে পছন্দ করি, কিন্তু ৮০০ গ্রামের পাল্লাকে সমর্থন করি না। আমরা ইসলামকে সাপোর্ট করি, ইসলাম আমাদের প্রাণের স্পন্দন, তবে সেই ইসলাম হতে হবে মদীনার ইসলাম—জামায়াতে ইসলামী নয়। ৮০০ গ্রামের জামায়াতে ইসলামকে আমরা পছন্দ করি না, তাদের ভোট দেওয়াও জায়েজ নয়।

