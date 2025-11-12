গণতন্ত্র আবারও হুমকির সম্মুখীন : আমীর খসরু

বুধবার রাজধানীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। আমীর খসরু বলেন, এত ত্যাগের পর গণতন্ত্র আবারও হুমকির সম্মুখীন। এই হুমকি আসছে যখন দেশের সব মানুষ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি নির্বাচিত সংসদ করতে চায় ঠিক সময়ে। দেশের মানুষের মালিকানা ও গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের পথে বাধা সৃষ্টিকারী মহল সক্রিয় রয়েছে।
দেশে বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার আনার আলোচনা প্রসঙ্গে বিএনপির এ নেতা বলেন, সংস্কার অবশ্যই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদেই হতে হবে। কোনো নির্দেশনা দিয়ে, প্রজ্ঞাপন দিয়ে কোনো সংস্কার হতে পারে না।
একই অনুষ্ঠানে বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করার অভ্যাস আওয়ামী লীগের। বাকশাল থেকে শুরু করে দেশের সব দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আওয়ামী লীগ।
বিডি-প্রতিদিন/শআ