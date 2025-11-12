অযথা পরিস্থিতি ঘোলাটে করবেন না: তারেক রহমান

আমি যেভাবে দেখি, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ছিল…বাংলাদেশের শত্রু মিত্র চিহ্নিত করার দিন।
বাংলাদেশের জন্মযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে আমার একটি উক্তি মনে আসে উক্তিটি এ রকম ‘অতীত নিয়ে সবসময় পড়ে থাকলে এক চোখ অন্ধ, অতীতকে ভুলে গেলে দু’চোখই অন্ধ’।
সুতরাং, আমাদেরকে যেমন সারাসময় ইতিহাস চর্চায় থাকার দরকার নেই অপরদিকে ভবিষ্যতের পথ চলায় ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করাও কিন্তু আরেকটি ঐতিহাসিক ভুল। তাই ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর সম্পর্কে আপনাদের গুরুত্ত্বপূর্ণ আলোচনার রেশ ধরেই আমি বলতে চাই।
যারা বাংলাদেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে রাখতে চেয়েছিলো, যারা জনগণের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকারহরণ করে দেশে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করতে চেয়েছিল, যারা দেশের শৌর্য বীর্য সাহস এবং সম্মানের প্রতীক সেনাবাহিনীর গৌরবকে ভুলুন্ঠিত করতে চেয়েছিলো, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের এই দিনে দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের পরাজয় ঘটেছে।