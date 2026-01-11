এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি: রুমিন ফারহানা

জনগণ তার পাশে আছে বলেই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর সাহস পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি থেকে সদ্য বহিষ্কৃত সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।
নিবার (১০ জানুয়ারি) রাতে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুরে নিজ বাসভবনের সামনে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী অফিস উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।
রুমিন বলেন, যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি; এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি। আমি কোনো দলের, গোষ্ঠীর বা স্বার্থান্বেষী মহলের আপন হতে চাই না। আমি আমার মাটির মানুষের আপন। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই আমি আমার জীবন বাজি রেখেছি।
তিনি আরও বলেন, যারা কিছুদিন আগেও রাজনীতির মাঠে তেমন পরিচিত ছিলেন না, তারাই এখন তার নেতাকর্মীদের মামলা ও হুমকি দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, তার কোনো নেতাকর্মীর গায়ে হাত তুললে তার জবাব দিতে হবে।
রুমিন ফারহানা বলেন, তার নির্বাচনে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য একটাই—৫২-এর ভাষা আন্দোলন কোনো নেতা বা জমিদার করেননি; তা করেছিলেন ছাত্রসমাজ ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। সেই আন্দোলনে তার বাবাও অংশ নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগেই ভাষা আন্দোলন সফল হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনেই নির্বাচনে অংশ নেবেন।
রুমিন ফারহানা বলেন, শেখ হাসিনার মতো শক্তিশালী প্রশাসনকেও তিনি কখনও ভয় পাননি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিশ্রুতি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা। তাই ব্যালট বাক্স ভরে কোনো বিশেষ মার্কাকে জয়ী করার সুযোগ নেই। কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীদের ওপর হামলার আগে তাঁকে জবাব দিতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন শেষে প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।
উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি জুনায়েদ আল হাবিবকে জোট প্রার্থী করা হয়েছে। এ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় রুমিন ফারহানাকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়।