নোয়াখালীর বাবা-ছেলের কাছে হারল ঢাকা

টেবিলের তলানিতে থাকা দুই দল নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও ঢাকা ক্যাপিটালসের ম্যাচটি কাগজে–কলমে ম্যাড়ম্যাড়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৪১ রানের জয়ের চেয়েও ম্যাচটি আলোচনায় উঠে আসে এক অনন্য বাবা–ছেলের গল্পে।
ম্যাচ শুরুর আগে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী অভিষেক ক্যাপ পরিয়ে দেন এক তরুণ ক্রিকেটারকে। বিশেষ বিষয় হলো, সেই ক্রিকেটার নবীর নিজের ছেলে—১৯ বছর বয়সী ওপেনার হাসান ইসাখিল।
ক্রিকেটে বাবা–ছেলে একসঙ্গে খেলার ঘটনা নতুন নয়। গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে তিমুর লেস্তের হয়ে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে খেলেছিলেন ৫০ বছর বয়সী সুহাইল সাত্তার ও তার ১৭ বছরের ছেলে ইয়াহিয়া সাত্তার। তবে বিপিএলের ইতিহাসে এই প্রথম বাবা ও ছেলে একই দলে খেললেন।
এর আগে মোহাম্মদ নবী ও হাসান ইসাখিল আফগানিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রতিপক্ষ হিসেবে ছয়টি ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু নোয়াখালীর জার্সিতে কালই প্রথমবার একসঙ্গে মাঠে নামেন তারা।
ওপেনিংয়ে নেমে সৌম্য সরকারের সঙ্গে ১০১ রানের জুটি গড়েন ইসাখিল। সৌম্য আউট হন ২৫ বলে ৪৮ রান করে। এরপর চতুর্থ উইকেটে বাবার সঙ্গে ৩০ বলে ৫৩ রানের কার্যকর জুটি গড়ে দলকে বড় সংগ্রহের পথে নিয়ে যান তরুণ এই ওপেনার। নোয়াখালী এক্সপ্রেস নির্ধারিত ওভারে তোলে ৭ উইকেটে ১৮৪ রান।
নোয়াখালীর বড় সংগ্রহের নায়ক ছিলেন অভিষিক্ত হাসান ইসাখিল। ১৮.২ ওভারে সাইফউদ্দিনের বলে ক্যাচ দেওয়ার আগে তিনি খেলেন ৬০ বলে ৯২ রানের ঝকঝকে ইনিংস। তার ইনিংসে ছিল ৭টি চার ও ৫টি ছক্কা।
১৮৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ঢাকা ক্যাপিটালস গুটিয়ে যায় ১৪৩ রানে। ১০ বল বাকি থাকতেই অলআউট হয় দলটি। শামীম হোসেন ১৬ বলে ২৯, মিঠুন ৩১ বলে ৩৩ এবং সাইফউদ্দিন ২০ বলে ৩৪ রান করলেও দলকে জেতাতে পারেননি কেউই।
নোয়াখালীর হয়ে ২টি করে উইকেট নেন হাসান মাহমুদ, ইহসানউল্লাহ, মেহেদী হাসান ও মোহাম্মদ নবী।
টানা ছয় ম্যাচ হারের পর নোয়াখালী এক্সপ্রেস টানা দুই ম্যাচ জিতলেও এখনও পয়েন্ট টেবিলের তলানিতেই রয়েছে। সমান পয়েন্ট হলেও রান রেটে এগিয়ে থেকে তাদের ঠিক ওপরে অবস্থান করছে ঢাকা ক্যাপিটালস।