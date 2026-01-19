দেশের সংকটকালে জিয়া পরিবারই বারবার জাতির হাল ধরেছেন : খোকন

দেশ ও জাতির সংকট-ক্রান্তিলগ্নে জিয়া পরিবারই বারবার জাতির হাল ধরেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন।
নরসিংদী জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, জিয়াউর রহমান দেশ স্বাধীন করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ নয় বছর সামরিক ও স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আপোসহীন নেত্রীর খেতাব পেয়েছিলেন। আর দীর্ঘ ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট, দানবীয় ও মাফিয়া সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে মাদার অব ডেমোক্রেসি উপাধি পেয়েছেন। দেশের প্রতি জিয়া পরিবারের অনেক অবদান রয়েছে। জিয়া পরিবারের প্রতি দেশ, জাতি ও জনগণ চির কৃতজ্ঞ।
সোমবার রাতে নরসিংদীর চিনিশপুরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
খায়রুল কবির খোকন বলেন, ঐতিহাসিক ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে ত্রয়োদশ নির্বাচন হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় অবদান জিয়া পরিবারের। আসন্ন নির্বাচনে জনগণ তার পবিত্র আমানত ভোট দিয়ে তারা দেশের প্রতি যে অবদান রেখেছে তার স্বীকৃত দিবে।
জেলা বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনজুর এলাহী, সহ-সভাপতি এড. আবদুল বাসেদ ভূঁইয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফাজ্জল হোসেন, গোলাম কিবরিয়া কামাল, হারুন অর রশিদ, ফারুক উদ্দিন ভূঁইয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহসিন হোসাইন বিদ্যুৎসহ বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।