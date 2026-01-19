কোন আসনে কে প্রার্থী, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মঙ্গলবার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন আসনে কোন প্রার্থী থাকছেন—সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসছে মঙ্গলবার। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি। ওই দিনই রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের জানাতে হবে।
সোমবার নির্বাচন কমিশন (ইসি) কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।
ইসির তফসিল অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। এরপর ২১ জানুয়ারি রিটার্নিং কর্মকর্তারা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ দেবেন। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি।
প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোট গ্রহণ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। গত ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমার শেষ সময় ছিল। নির্ধারিত সময়ে এবার আড়াই হাজার মনোনয়নপত্র জমা পড়ে।
৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়নপত্র বাছাই করেন। এতে ৭২৩ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। ৩০০ আসনে বৈধ প্রার্থী থাকে ১ হাজার ৮৪২ জন। এরপর ৬৪৫ জন আপিল করেন। আপিলকারীদের মধ্যে ১০ জানুয়ারি থেকে রোববার পর্যন্ত টানা ৯ দিনে শুনানিতে ৪১৭ জন প্রার্থিতা ফিরে পান। সব মিলিয়ে বৈধ প্রার্থী দাঁড়ায় ২ হাজার ২৫৩ জন।
ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, কোনো দল কোনো আসনে একাধিক প্রার্থী দিয়ে থাকলে এবং তাদের সবাই বা একাধিক প্রার্থী বাছাইয়ে টিকে গেলে সংশ্লিষ্ট দল কাকে চূড়ান্ত করবে, তা মঙ্গলবারের মধ্যেই জানাতে হবে। এক্ষেত্রে বিকেল পাঁচটার মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন স্বতন্ত্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা।