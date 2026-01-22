মাগুরায় প্রথম দিনেই প্রার্থীদের জমজমাট নির্বাচনী প্রচারণা

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে মাগুরায় প্রচারণার প্রথম দিন থেকেই প্রার্থীরা দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জোরদার কার্যক্রম শুরু করেছেন।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা।
সকালে মাগুরা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মনোয়ার হোসেন খান ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ইছাখাদা দরগাহ শরীফে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করেন। দোয়া শেষে তিনি বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও প্রচারণা চালান।
একই দিন বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থীরাও মাগুরা চৌরঙ্গীর মোড় থেকে তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেন।
মাগুরা-১ ও মাগুরা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা ভায়ানা মোড় এলাকা থেকে দোয়ার মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করেন। বেলা ১১টায় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে এ প্রচারণার আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। মাগুরা-২ আসনের সংসদ প্রার্থী এম.বি. বাকের ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও লুটপাটের রাজনীতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে দাঁড়ি-পাল্লায় ভোট দিতে হবে। দাঁড়ি-পাল্লা কেবল প্রতীক নয়—এটি ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও মানুষের আস্থার প্রতীক।
এছাড়া বিকেল ৩টায় মাগুরা নোমানী ময়দানে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাগুরা-১ আসনে বাসদ মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী প্রকৌশলী শম্পা বসু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণা শুরু করেন।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। ভোটগ্রহণ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।