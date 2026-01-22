রিমান্ড শেষে পিএসসির সাবেক সেই গাড়িচালক আবেদ আলী কারাগারে

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রিমান্ড শেষে আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেয়।

এদিন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন আসামিকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) দেলোয়ার জাহান রুমি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, গত ১৫ জানুয়ারি আদালত এই মামলায় সৈয়দ আবেদ আলীর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন।

সেদিন রিমান্ড আবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছিলেন, জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান শেষে সৈয়দ আবেদ আলীর বিরুদ্ধে দুদক আইন ও মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করা হয়েছে। অনুসন্ধানে তার ব্যাংক হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এতে মো. জাকারিয়া রহমানসহ একাধিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত রয়েছেন মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে।

আবেদনে আরও বলা হয়, আসামি সৈয়দ আবেদ আলী পিএসসির একজন অবসরপ্রাপ্ত গাড়িচালক হওয়া সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী সংঘবদ্ধ প্রশ্ন ফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তিনি অনৈতিকভাবে অনেককে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের স্বার্থে আসামিকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৮ জুলাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ক্যাডার ও নন-ক্যাডারসহ ৩০টি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে আবেদ আলীকে গ্রেফতার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এরপর থেকেই তিনি কারাগারে রয়েছেন।

