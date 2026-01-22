‘ইরান চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না’

ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) জ্যেষ্ঠ কমান্ডার জেনারেল আহমেদ ওয়াহিদি বলেছেন, দেশটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আহমেদ ওয়াহিদি বলেছেন, বিক্ষোভের সময় প্রতিনিয়ত হুমকির পরও বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সদস্যেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল।
তিনি বলেন, ইরান সঠিক পথে এগিয়ে চলছে। কোনভাবেই আত্মসমর্পণ না করে মর্যাদা ও শক্তির সাথে তার অগ্রগতির পথ অব্যাহত রাখবে।
গার্ড কমান্ডার ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেছেন, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং ১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে তারা যা শিখেছে তা থেকে তাদের শিক্ষা নিতে হবে।যাতে ভবিষ্যতে বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক পরিণতির মুখোমুখি হতে না হয়।
সর্বোচ্চ কমান্ডার-ইন-চিফের আদেশ যেকোনো পদক্ষেপকে বাস্তবায়নে তারা আগের চেয়েও বেশি প্রস্তুত বলেও জানান আহমেদ ওয়াহিদি।
গত বছরের জুনে ওয়াশিংটন ইসরায়েলের ১২ দিনের যুদ্ধে সমর্থন করে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নতুন সামরিক পদক্ষেপের বিকল্প খোলা রেখেছেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ইরানে শুরু হওয়া বিক্ষোভে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির নেতৃত্বে ধর্মীয় নেতৃত্বকে নাড়া দিয়েছিল।