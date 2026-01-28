জনগণ গণতন্ত্রের পথেই যাবে: আমীর খসরু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম-১১ আসনে ধানের শীষের সংসদ-সদস্য প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জনগণের ওপর আস্থা রেখে নির্বাচন করাই সবচেয়ে উত্তম পথ। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার যে অপচেষ্টা চলছে, সে পথে জনগণ যাবে না। জনগণ যাবে গণতন্ত্রের পথেই। তারা চায় একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এবং সেই পথেই দেশ এগিয়ে চলেছে।
বুধবার নগরীর ৩৮ নম্বর দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর ওয়া ওয়ার্ডের সল্টগোলা ক্রসিংয়ে নির্বাচনী প্রচারণাকালে তিনি এসব কথা বলেন। এদিন তিনি বাকের আলী ফকিরটেকসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।এদিকে, একইদিন চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনের বিএনপি প্রার্থী আসলাম চৌধুরী ভাটিয়ারি ও সলিমপুরসহ বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বলেন, নির্বাচন এলে অনেকেই মিথ্যা আশ্বাসের বুলি ছাড়েন। আমি তাতে অভ্যস্ত নই। সলিমপুর ও ভাটিয়ারিকে ঘিরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা গেলে এ জনপদ হয়ে উঠবে চট্টগ্রামের স্বর্ণদ্বার।
এদিন চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনের বিএনপি প্রার্থী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এক নম্বর ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন। চট্টগ্রাম-৯ আসনের বিএনপি প্রার্থী আবু সুফিয়ান চকবাজার এবং জামায়াত প্রার্থী ডা. একেএম ফজলুল হক কোর্ট বিল্ডিং এলাকায় গণসংযোগ করেছেন।
চট্টগ্রাম-২ ফটিকছড়ি আসনের জামায়াত প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুল আমিন সুন্দরপুর ইউনিয়ন, একই দলের চট্টগ্রাম-১০ আসনের প্রার্থী শামসুজ্জামান হেলালী মুরাদপুর ও নাসিরাবাদ হাউসিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম-১১ আসনের প্রার্থী শফিউল আলম পশ্চিম মাদারবাড়ি ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন।