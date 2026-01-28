একটি দল সাধারণ লোকজনকে বিভ্রান্ত করছে, ধানের শীষে আস্থা রাখুন: শেখ ফরিদ

বাগেরহাট-৩ (মোংলা-রামপাল) আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী লায়ন ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেছেন, অমুক প্রতীকে ভোট দিলে জান্নাত পাবেন—এমন কথাবার্তা বলে একটি দল মা-বোনসহ সাধারণ লোকজনকে বিভ্রান্ত করছে। আপনারা কেউ এ বিভ্রান্তিতে পড়বেন না। আপনারা সকলে ধানের শীষ প্রতীকে আস্থা রাখুন, ধানের শীষ আপনাদের সকল ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে মোংলার চিলা ইউনিয়নের বৌদ্ধমারী বাজারসংলগ্ন একটি বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ৩৪ বছর ধরে এ এলাকার মানুষ দুঃশাসনের শিকার ও ন্যায়ের শাসন থেকে বঞ্চিত। আমি নির্বাচিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। কেউ কোনো অন্যায় করলে তার কোনো পরিচয়ই দেখা হবে না, তাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।
চিলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. ফারুক হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আ. মান্নান হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক আবু হোসেন পনি, পৌর বিএনপির সভাপতি মো. জুলফিকার আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মানিক, উপজেলা বিএনপি নেতা স ম ফরিদ, আবু তালেব হাওলাদার, ঝংকার ফকির, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম ও হিন্দু কমিউনিটির কেন্দ্রীয় নেতা সুব্রত মজুমদারসহ অন্যরা।