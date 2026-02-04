কড়াইল বস্তিতে বিএনপির ফ্রি ওয়াই-ফাই চালু

By / / 1 minute of reading

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা-১৭ আসনের কড়াইল বস্তিতে ফ্রি ওয়াই-ফাই সার্ভিস উদ্বোধন করেছে বিএনপি। বুধবার দলটির এই উদ্যোগের উদ্বোধন করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ূন কবির।

হুমায়ূন কবির বলেন, বিএনপির এই উদ্যোগের ফলে, এখন থেকে কড়াইল বস্তির হাজারো মানুষ ফ্রি ওয়াই-ফাই ব্যবহার করতে পারবেন। পর্যায়ক্রমে এই আসনের অন্যান্য এলাকাকেও এই সেবার আওতায় আনা হবে। আর তাই এই আসনে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে। শুধু তাই নয় তারেক রহমান নির্বাচিত হলে এই এলাকার জীবনমানের উন্নয়ন হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন এ বিএনপি নেতা। একই সঙ্গে আসন্ন ১২ তারিখ জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানান।

Must Read

Menu
Scroll to Top