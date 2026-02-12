বেলা ২টা পর্যন্ত ৩৬ হাজার ৩১ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৪৭.৯১ শতাংশ: ইসি সচিব

By / / 1 minute of reading

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেলা ২টা পর্যন্ত ৩৬ হাজার ৩১টি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৪৭ দশমিক ৯১ শতাংশ বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।

বৃহস্পতিবার বিকাল সোয়া চারটার দিকে ইসি সচিব সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সহিংসতা ও অনিয়মের কিছু অভিযোগ এসেছে। এগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে
বৃহস্পতিবার বিকাল সোয়া চারটার দিকে ইসি সচিব সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সহিংসতা ও অনিয়মের কিছু অভিযোগ এসেছে। এগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৩২ হাজার ৭৮৯ কেন্দ্রে ভোটের হার ৩২ দশমিক ৮৮ শতাংশ বলে জানিয়েছিলেন ইসি সচিব।

Must Read

Menu
Scroll to Top