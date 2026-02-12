জন্মান্ধ হয়েও ভোটকেন্দ্রে ৮০ বছরের শাহজাহান, ভোটাধিকার প্রয়োগে উচ্ছ্বাস

By / / 1 minute of reading

জন্ম থেকে দৃষ্টিশক্তিহীন তিনি। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন ৮০ বছরের জীবনযুদ্ধে। তবুও থামেননি তিনি। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় ভোটকেন্দ্রে হাজির হয়েছেন শাহজাহান নামের এই প্রবীণ ভোটার।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালেই উপজেলার আড়াইবাড়ি ভোটকেন্দ্রে স্বজনদের সহায়তায় এসে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। শাহজাহান উপজেলার বিশারাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। তার পিতা তবদীল হোসেন। জন্মান্ধ হয়েও জীবনের প্রতিটি ধাপে সংগ্রাম করে চলা এই প্রবীণ ভোটার ভোট দিতে পেরে প্রকাশ করেন গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি।ভোট প্রদান শেষে শাহজাহান বলেন, ‘আমি জন্ম থেকেই চোখে দেখি না। কিন্তু দেশের নাগরিক হিসেবে আমারও ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। ভোট দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।কেন্দ্রে উপস্থিত ভোটার ও স্থানীয়দের মধ্যে তার উপস্থিতি ছিল আলোচনার বিষয়। অনেকেই বলেন, বয়স ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শাহজাহানের ভোটদানে আগ্রহ অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও প্রবীণ ভোটারদের জন্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে।

উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, কসবা উপজেলায় মোট ৮৫টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উপজেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৬ হাজার ৪৫৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫৯ হাজার ৭০১ জন, নারী ভোটার ১ লাখ ৪৩ হাজার ৭৫৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩ জন।

Must Read

Menu
Scroll to Top