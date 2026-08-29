প্রতিটি ভূমি অফিসে হবে আধুনিক কমপ্লেক্স : ভূমি প্রতিমন্ত্রী

ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেছেন, দেশের প্রতিটি ভূমি অফিসকে পর্যায়ক্রমে আধুনিক ভূমি কমপ্লেক্সে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
শনিবার হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসে সেবাপ্রার্থীদের জন্য নির্মিত ‘সেবাকুঞ্জ’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর দ্রুত হাটহাজারীতে ভূমি কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হবে। আধুনিক এই কমপ্লেক্স দীর্ঘমেয়াদে জনগণকে উন্নত ও সহজ ভূমিসেবা দেওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।
তিনি বলেন, ভূমি অফিসে সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ যেন স্বস্তির সঙ্গে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই ‘সেবাকুঞ্জ’ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে বসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি ও পানি পরিশোধনের সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে।
সরকারি সম্পত্তি রক্ষা, অবৈধ দখল বন্ধ, পাহাড় কাটা এবং অবৈধভাবে বালু উত্তোলন রোধে প্রশাসন নিয়মিত কাজ করছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সীমিত জনবল দিয়ে সবকিছু সার্বক্ষণিকভাবে তদারকি করা কঠিন। তাই কোথাও সরকারি সম্পত্তি দখল বা নষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটলে স্থানীয় জনগণকে প্রশাসনকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।
পরে হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করেন প্রতিমন্ত্রী। এ ছাড়া হাটহাজারী পার্বতী মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও স্মারক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তিনি।