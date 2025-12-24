রমজান উপলক্ষ্যে খেজুর আমদানিতে ৪০ শতাংশ শুল্ক কমালো সরকার

By / / 1 minute of reading

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে খেজুরের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা ও এর দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে খেজুর আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি ৪০ শতাংশ হ্রাস করেছে সরকার।

আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জানায়, খেজুর আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করে গতকাল ২৩ ডিসেম্বর একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এই সুবিধা আগামী ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এ ছাড়া, বিগত বাজেটে অগ্রিম আয়কর সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে খেজুরসহ সব ধরনের ফল আমদানিতে প্রযোজ্য অগ্রিম আয়কর ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। গত বছর খেজুর ও অন্যান্য ফল আমদানিতে অগ্রিম আয়করে যে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তা চলতি বছরেও বহাল রয়েছে।

এনবিআর আশা প্রকাশ করেছে, আমদানি শুল্ক ও অগ্রিম আয়করে এই ছাড়ের ফলে রমজান মাসে খেজুরের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং বাজারদর ভোক্তাদের নাগালের মধ্যেই থাকবে।

Must Read

Menu
Scroll to Top