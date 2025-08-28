ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ না করলে ট্রাম্প ছাড় দেবেন না

ভারত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ না করলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো ছাড় দেবেন না বলে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হোয়াইট হাউজের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হাসেট। তার এই বক্তব্যে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির মধ্যে বাণিজ্য আলোচনায় নতুন করে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো।
বুধবার (২৭ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্র ভারতের রপ্তানি পণ্যে দ্বিগুণ শুল্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানির কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ কর যুক্ত হয়েছে। ভারতের ওপর এখন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক কার্যকর, যা ব্রাজিল ছাড়া অন্য কোনো দেশের জন্য সর্বোচ্চ।
মার্কিন ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেট বলেন, ভারতীয়রা যদি একচুলও না সরে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও সরে দাড়াবেন না। আমাদের জন্য বাণিজ্য আলোচনাটা জটিল হয়ে উঠছে। একদিকে, রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানো- অন্যদিকে, ভারতের বাজারকে মার্কিন পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করার দাবি- সব মিলিয়ে সমীকরণ জটিল হয়ে গেছে।
হাসেট আলোচনার ধরণকে ‘ম্যারাথন দৌড়ের মতো’ বলে বর্ণনা করেন। তার মতে,এখানে ওঠানামা থাকবে, ধৈর্য ধরতে হব ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে ‘দীর্ঘ সময়’ লাগবে।
এর আগে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টও বলেছিলেন, ভারতের ওপর শুল্ক শুধু রাশিয়ার তেল কেনা নিয়েই নয়, বরং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আলোচনার জটও তৈরি হয়েছে। ফক্স বিজনেসকে তিনি বলেন, আমরা ভেবেছিলাম মে বা জুনে ভারতের সঙ্গে চুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু ভারত সবকিছু বিলম্বিত করেছে। তারা বেশ অনাগ্রহী আচরণ করছে।
তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত এবং বৃহত্তম অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছাবে।
অন্যদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা দিয়েছেন, কৃষক ও দেশের স্বার্থের প্রশ্নে তিনি কোনো আপস করবেন না। ভারতীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী, নতুন শুল্কের কারণে প্রায় ৪ হাজার ৮২০ কোটি ডলারের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।