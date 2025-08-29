মোদির পরিবার নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, বিহারে কংগ্রেস-বিজেপি সমর্থকদের সংঘর্ষ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিবার নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে বিহারে সংঘাতে জড়িয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপির সমর্থকরা। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করেছে।
বিহারে বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’ কর্মসূচি শুরু করেছে কংগ্রেস। এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ক্ষমতাসীন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন একজোট হয়ে ভারতে ভোট চুরি করছে বলে অভিযোগ করেছেন রাহুল গান্ধী।
আগামী নভেম্বরে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট চুরি করতে দেয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেসের ‘ভোটার অধিকার যাত্রা’ গণমাধ্যমে প্রচার পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন রাহুল।
এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) একটি সমাবেশ থেকে নরেন্দ্র মোদির পরিবারকে নিশানা করে কুরুচিপূর্ণ শ্লোগান দেয় কংগ্রেস সমর্থকরা বলে দাবি করে রাজ্য বিজেপির সমর্থকরা।
বিজেপির অভিযোগ, আপত্তিকর মন্তব্যের মাধ্যমে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে নয়, পুরো দেশ ও বিশেষ করে বিহারের জনতাকে অপমান করা হয়েছে। এ ঘটনায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলেছে দলটির নেতারা।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিহারের পাটনায়, যা পরবর্তীতে রূপ নেয় সংঘাতে। মোদি ও তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে এদিন রাজ্যটিতে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় ক্ষমতাসীন বিজেপি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হন বিজেপির রাজ্য নেতা নীতিন নবীনসহ একাধিক নেতা।
বিজেপির কর্মীরা রাজপথে নেমে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। পাল্টা অবস্থান নেয় কংগ্রেসের সমর্থকরাও। দুই দলের কর্মীরা একে অপরের দিকে তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, দুই পক্ষের কর্মীরা একে অপরকে মারধর করছেন, ধাক্কাধাক্কি এবং হাতাহাতি করছেন।