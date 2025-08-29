কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানের পাঞ্জাব

ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানের পাঞ্জাব সরকার বড় উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। প্রদেশজুড়ে ১৪ লাখের বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং চেনাব নদীর পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে।

এই বন্যাকে গত চার দশকের মধ্যে পাঞ্জাবের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে শত শত গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ শস্যখেত তলিয়ে গেছে।

পাঞ্জাবের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক ইরফান আলি কাথিয়া বলেছেন, বন্যায় কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই পানিতে ডুবে মারা গেছেন।

তিনি বলেন, বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা গুজরানওয়ালা বিভাগে ঘটেছে এবং উদ্ধার কার্যক্রমে কোনো অবহেলার কারণে কোনো প্রাণহানি হয়নি।

তিনি আরও জানান, পাঞ্জাব সরকার প্রতিটি নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ লাখ রুপি দেবে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরে কাথিয়া বলেন, তারা হেলিকপ্টার ও নৌকা ব্যবহার করে মানুষকে উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করেছেন।

