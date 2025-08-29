গাজায় ভয়াবহ ক্ষুধা, মানবিক সুনামির আশঙ্কা

ইসরায়েল গাজায় নতুন করে সামরিক অভিযান চালালে পরিস্থিতি মানবিক সুনামিতে রূপ নেবে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ এ আশঙ্কা করেছে।
সংস্থাটির মুখপাত্র আদনান আবু হাসনা বলেন, যদি ইসরায়েল গাজায় ঢোকে, এখানকার মানুষ পালানোর কোনো জায়গা পাবে না। আমরা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছি। বর্তমানে গাজায় জনগণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম একমাত্র সংস্থা হচ্ছে ইউএনআরডব্লিউএ।
তিনি জানান, খাদ্য সংকট এখন গোটা গাজাজুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে। সীমান্তে দীর্ঘদিন আটকে থাকায় কিছু খাদ্য পচেও গেছে। তিনি ইসরায়েলকে অবিলম্বে সাহায্য পাঠানোর ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান।